O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Agosto de 2018 20:47 28. Agosto 2018 - 20:47

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Um relatório da ONU que afirmou que militares de Mianmar realizaram assassinatos em massa e estupros de muçulmanos rohingyas com "intenção genocida" merece consideração séria, disse o secretário-geral da ONU nesta terça-feira.

Segundo o relatório, o comandante-geral do país e cinco generais devem ser processados.

António Guterres disse em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU no dia após a publicação do relatório que a responsabilização é essencial para uma reconciliação genuína entre todos os grupos étnicos.

Sem usar a palavra genocídio, Guterres disse que o relatório de peritos independentes encontrou “'padrões de violações dos Direitos Humanos e abusos' cometidos pelas forças de segurança".

"Acredito que as conclusões e recomendações do relatório merecem consideração séria por todos os órgãos relevantes das Nações Unidas", disse Guterres.

(Reportagem de Rodrigo Campos)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português