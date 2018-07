O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Julho de 2018 16:44 27. Julho 2018 - 16:44

WASHINGTON (Reuters) - Um relatório que será divulgado em breve sobre a cadeia de suprimentos dos militares dos Estados Unidos mostrará que o Pentágono depende de componentes da China para alguns equipamentos militares, disse uma autoridade de alto escalão do Departamento de Defesa nesta sexta-feira.

O relatório sobre a base industrial revela que "existe um grande foco de dependência de países estrangeiros para o suprimento, e a China aparece com grande proeminência", disse a principal responsável pelas aquisições do Departamento de Defesa, Ellen Lord, aos repórteres em um boletim à imprensa.

Ela disse que o relatório já está nas mãos da Casa Branca e que será publicado dentro de um mês.

A divulgação do relatório virá num momento de receios crescentes de membros do Congresso e da comunidade de inteligência dos EUA de que equipamentos de telecomunicações chineses estejam sendo usados para espionar norte-americanos.

Também se trata do exemplo mais recente dos esforços do Pentágono para lidar com as interações militares com produtos chineses.

Em abril o Departamento de Defesa parou de vender celulares e modems fabricados pelas empresas de tecnologia chinesas Huawei Technologies e ZTE em lojas de suas bases militares, citando riscos de segurança em potencial.

(Por Mike Stone)

