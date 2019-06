(Reuters) - O relatório de Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016, será lido em um palco por celebridades, nesta segunda-feira.

Julia Louis-Dreyfus, Mark Hamill, Alyssa Milano e Annette Bening são alguns dos 20 atores que realizam a leitura dramática do relatório em Nova York, transmitida pela internet, anunciaram os organizadores.

“A Investigação: a Busca pela Verdade em Dez Atos”, do dramaturgo Robert Schenkkan, é uma adaptação do relatório de 448 páginas da investigação de dois anos do promotor especial Mueller de contatos entre russos e a campanha de Donald Trump, e os esforços de Trump, depois da eleição, como presidente dos Estados Unidos, de impedir as investigações.

Uma versão editada do relatório de Mueller foi publicada em abril. Concluiu que a Rússia interferiu repetidamente na eleição de 2016 e que a campanha de Trump teve múltiplos contatos com oficiais russos, mas não estabeleceu uma conspiração criminal com Moscou para ganhar a Casa Branca.

A apresentação em noite única é organizada pela Law Works, que afirma trabalhar para educar o público sobre a integridade do sistema judicial dos EUA. O evento será transmitido por streaming no site do grupo, na sexta-feira, às 21h, horário da costa leste (22h, em Brasília).

As celebridades, que também incluem Kevin Kline, John Lithgow, Sigourney Weaver e Zachary Quinto, farão os papéis de dúzias de pessoas, inclusive oficiais atuais e antigos da administração Trump, que foram citados pelo relatório.

"O Relatório Mueller: Graphic Novel" será publicado em abril de 2020.

(Por Jill Serjeant)

