Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 21:08 16. Agosto 2018 - 21:08

Por Jason Lange e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, expressou nesta quinta-feira esperança de que avanços poderiam ser obtidos nos próximos dias nos esforços para remodelar o tratado do Nafta, embora o México diga que é preciso flexibilidade para se atingir um acordo.

Lighthizer fez declarações em Washington em meio à rodada mais recente de diálogo de alto nível entre os EUA e autoridades mexicanas para refazer o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como Nafta, ainda distante de um acordo após um ano de início das negociações.

"Estou esperançoso de que nos próximos dias nós teremos um avanço", disse Lighthizer, em resposta a uma pergunta do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre como as negociações estavam progredindo, durante uma reunião ministerial na Casa Branca.

Trump disse que ele estava "sem pressa" para concluir as negociações, repetindo suas conhecidas queixas de que o acordo comercial de 24 anos tem sido um "desastre" para os Estados Unidos.

"Temos alternativas muito melhores que isso. Então, se você não conseguir fazer o acordo certo, não faça", disse Trump a Lighthizer.

Ao sair de conversas mais cedo no gabinete de Lighthizer, o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, sugeriu que ainda há trabalho a ser feito antes que um acordo possa ser fechado.

"Todos precisam mostrar flexibilidade", disse a repórteres.

No mês passado, Guajardo demonstrou esperança de que um acordo preliminar do Nafta poderia ocorrer no fim de agosto, mas desde então parece recuar dessa posição.

