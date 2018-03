O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Março de 2018

Por Susan Cornwell

WASHINGTON (Reuters) - Senadores republicanos alertaram o presidente Donald Trump no domingo contra queixas ao procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, e disseram que deve permitir que investigações federais apurem a tentativa de se mexer na eleição dos EUA.

O presidente republicano renovou seus ataques no Twitter tanto da Polícia Federal dos EUA (FBI) quanto na sondagem de Mueller desde a demissão na sexta-feira do ex-vice-diretor da agência, Andrew McCabe, dias antes de ele poder se aposentar com benefícios integrais.

O senador republicano Jeff Flake, que criticou Trump, disse que parecia que os últimos comentários do presidente tinham por objetivo provocar a demissão de Mueller.

"Eu não sei quais ações estão sendo conduzidas por Mueller, mas parece estar construindo para isso, e espero que não vá por aí, porque não pode. Nós do Congresso não podemos aceitar isso," disse Flake ao programa da CNN "Estado da União".

"Então, espero ver um impulso considerável nos próximos dias, pedindo ao presidente que não vá lá. Ele não pode ir lá".

Em uma série de postagens no Twitter durante o fim de semana, Trump acusou a cúpula do FBI de mentiras, corrupção e vazamento de informações. Ele chamou a investigação da interferência russa nas eleições de uma caçada às bruxas politicamente motivada.

"A investigação de Mueller nunca deveria ter sido iniciada na medida em que não houve colusão e não houve crime", disse Trump no sábado. No domingo, ele atacou o ex-diretor do FBI James Comey e McCabe, altos funcionários envolvidos na investigação da Rússia e que posteriormente foram demitidos.

