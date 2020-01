Líder da maioria republicana no Senado dos EUA, Mitch McConnell, no prédio do Congresso dos EUA, em Washington 07/01/2020 REUTERS/Leah Millis

Por Richard Cowan, Susan Cornwell e David Morgan

WASHINGTON, 7 Jan (Reuters) - O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse nesta terça-feira que tinha apoio suficiente de seus colegas do Partido Republicano para estabelecer as regras para o julgamento do impeachment do presidente Donald Trump, impondo uma derrota às iniciativas dos democratas para chamar novas testemunhas contra o presidente.

Os democratas querem que várias autoridades da Casa Branca e o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton testemunhem no julgamento no Senado sobre os esforços do presidente para pressionar a Ucrânia a investigar um rival político.

McConnell resistiu à ideia, estabelecendo em vez disso um julgamento rápido, baseado em evidências reunidas pela Câmara dos Deputados antes da votação no mês passado que aprovou o impeachment de Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso.

Embora alguns estejam divididos sobre se o Senado deveria eventualmente ouvir mais testemunhas, há votos suficientes entre os republicanos para adiar a decisão para adiante durante o julgamento, disse McConnell em entrevista coletiva.

O senador Lindsey Graham afirmou que 51 dos 53 republicanos no Senado apoiavam o plano.

