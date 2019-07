BERLIM (Reuters) - Os passageiros que utilizarem o Aeroporto de Frankfurt no domingo devem enfrentar possíveis atrasos, uma vez que algumas rotas serão alteradas enquanto engenheiros retiram uma bomba da Segunda Guerra Mundial, informou a operadora Fraport nesta sexta-feira.

A empresa aconselhou os viajantes a consultarem as empresas aéreas e verificar o site do aeroporto antes de chegadas e partidas programadas para se informar sobre atrasos nos voos.

A Fraport disse que a duração da operação também dependerá do clima, que determina quanta flexibilidade a empresa terá para desviar voos.

Cerca de 16.500 pessoas que moram em um raio de 1 quilômetro do local da bomba, que está perto da torre do Banco Central Europeu, no leste da cidade, serão retiradas enquanto engenheiros desarmam o artefato de 500 quilos, disse a polícia.

O Aeroporto de Frankfurt, que recebe cerca de 68 milhões de passageiros por ano, se localiza cerca de 14 quilômetros a leste do local da bomba.

A bomba foi descoberta em um canteiro de obra, uma ocorrência comum em cidades alemãs que foram submetidas a longos ataques aéreos dos aliados que combateram a ditadura nazista de Hitler.

(Por Joseph Nasr)

