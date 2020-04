Por Emma Pinedo

MADRI (Reuters) - O número de mortes pelo novo coronavírus na Espanha diminuiu pelo quarto dia no domingo, quando o governo vislumbrou uma redução gradual da quarentena, em vigor desde meados de março.

Assim como na Itália, os dados espanhóis dão esperança de que o pico do contágio possa ter passado. Nesta segunda-feira, o país ibérico registrou 637 mortes nas 24 horas anteriores, um aumento de 5% no total e cerca de metade do ritmo da semana anterior.

"Estamos observando que a taxa de crescimento da pandemia está diminuindo em quase todas as regiões", disse a diretora adjunta do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde, Maria José Sierra, a repórteres em uma entrevista coletiva virtual.

A ministra das Relações Exteriores, Arancha González, afirmou que é crucial continuar ampliando os testes para permitir a suspensão das restrições.

"Estamos nos preparando para uma redução de escala, para a qual é importante saber quem está contaminado para poder gradualmente suspender o confinamento dos cidadãos espanhóis", disse ela à emissora Antena 3.

Enquanto até agora apenas os infectados ou suspeitos de ter o Covid-19 foram testados, as novas verificações vão se concentrar na população em geral para tentar encontrar portadores que podem não estar apresentando sintomas, disse González.

As empresas espanholas estão fabricando 240 mil kits de teste por semana e aumentando a capacidade, afirmou a ministra, enquanto equipamentos também são comprados do exterior.

A Espanha está em quarentena desde 14 de março, com ruas e famosos locais turísticos assustadoramente silenciosos, medida que, segundo o premiê Pedro Sánchez, permaneceria em vigor até 26 de abril.

Os dados desta segunda-feira mostraram que o total de casos na Espanha subiu para 135.032, o mais alto da Europa e o segundo no mundo depois dos Estados Unidos.

No entanto, em outro sinal positivo, os postos de controle foram suspensos nesta segunda-feira em Igualada e em outras três cidades na região da Catalunha, onde houve mais de 100 mortes, informou o Ministério da Saúde.

(Reportagem adicional de Inti Landauro e Joan Faus)

