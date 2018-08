O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

YANGON (Reuters) - Mais de 50 mil pessoas deixaram suas casas depois que o rompimento de uma represa inundou comunidades no centro de Mianmar nesta quarta-feira e bloqueou parte de uma rodovia que conecta as importantes cidades de Yangon, Mandalay e a capital Naypyitaw, disseram autoridades.

O Corpo de Bombeiros de Mianmar enviou uma brigada à represa de irrigação de Swar após o rompimento, que ocorreu às 5h30 locais e liberou água sobre a cidade próxima de Swar e dois vilarejos.

"O (desaguadouro) da represa se rompeu e inundou os dois vilarejos próximos da rodovia", disse o Corpo de Bombeiros em sua página de Facebook.

Fotos publicadas no Facebook mostraram soldados de Mianmar retirando pessoas em balsas e caiaques de bambu improvisados e carregando crianças e idosos em locais cobertos de água até o joelho.

O porta-voz do governo de Mianmar, Zaw Htay, disse que até o início da tarde local não havia registro de vítimas.

Muitas pessoas, incluindo algumas que não foram atingidas diretamente pelas enchentes, decidiram deixar suas casas por medo de que o nível de água suba ainda mais, disse um funcionário do Departamento de Gestão de Desastres Naturais que pediu para não ser identificado, na ausência de autorização para falar com meios de comunicação.

Ao todo, 12.000 famílias, ou um total de 54.000 pessoas, saíram de suas casas, disse outro funcionário, do Departamento de Alívio e Reassentamento, que também se recusou a ser identificado.

A represa foi construída ao longo do córrego Swar em 2004, pode armazenar o equivalente a 87.550 hectares de água e irriga mais de 8 mil hectares de terras de cultivo, de acordo com um documento do Ministério da Agricultura e Irrigação publicado na internet.

Uma hidrelétrica se rompeu no vizinho Laos no mês passado, deslocando milhares de pessoas e matando ao menos 27, o que ressalta os temores com a segurança de muitas represas do sudeste da Ásia.

(Reportagem da redação de Yangon)

