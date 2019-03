Por Fabian Cambero

SANTIAGO (Reuters) - Dois novos icebergs se soltaram da geleira Grey, na Patagônia chilena, nas últimas semanas, em meio a receio de que tais rupturas estejam se tornando mais frequentes, disseram cientistas à Reuters.

Os rompimentos, que ocorreram em 20 de fevereiro e 7 de março, ocorreram após um bloco maior de gelo --do tamanho de três campos de futebol (380 metros por 350 metros--, se separar da geleira, que fica em um lago glacial no Parque Nacional Torres del Paine, no sul do Chile, em novembro de 2017.

A ruptura mais significativa na geleira antes disso foi registrada no início dos anos 1990. Cientistas relacionam o aumento da frequência das rupturas ao aumento das temperaturas.

"Há uma frequência maior na ocorrência de rupturas no lado leste da geleira e mais dados são necessários para avaliar sua estabilidade", disse Ricardo Jana, pesquisador e membro da área de mudança climática do Instituto Antártico Chileno. (INACH)

Nos últimos dias, "a temperatura se elevou acima da média normal e chuvas intensas foram registradas em conjunto com um aumento no nível da água no lago, fatores que poderiam explicar a separação", acrescentou.

Pesquisadores de universidades da Alemanha e do Brasil, juntamente com especialistas do INACH e de outras entidades locais, estudam a geleira Grey desde 2015, sob um programa de cooperação internacional.

Em dezembro deste ano, o Chile sediará a cúpula das Nações Unidas sobre mudança climática, a COP 25.

