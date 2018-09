O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 14:45 09. Setembro 2018 - 14:45

AMMAN (Reuters) - Jatos russos e sírios retomaram ataques intensivos em Idlib e Hama neste domingo, disseram moradores e membros de equipes de resgate, intensificando a ofensiva contra a última grande fortaleza dos rebeldes, depois que uma cúpula russo-iraniana-turca não conseguiu realizar um acordo de cessar-fogo.

As testemunhas disseram que os helicópteros do exército Sírio lançaram bombas de barris - tipicamente cheias de explosivos e estilhaços - em aldeias de Al-Habeet e Abdin no sul de Idlib e em outras aldeias na região.

O exército sírio nega o uso de bombas de barril. No entanto, investigadores das Nações Unidas documentaram extensivamente seu uso pelo exército.

Jatos russos, por sua vez, podem ter atingido cidades próximas de Latamneh e Kafr Zeita, no norte de Hama, disseram uma organização que monitora ataques aéreos na Síria e uma fonte dos rebeldes.

Damasco, apoiado pelos aliados Rússia e Irã, vem preparando um grande ataque para recuperar Idlib e áreas adjacentes do noroeste. A província é o último reduto principal da Síria de oposição ativa ao governo do presidente Bashar al-Assad.

Aviões de guerra russos e sírios retomaram sua campanha de bombardeios depois que uma cúpula dos presidentes da Turquia, Irã e Rússia na sexta-feira não conseguiu chegar a um acordo sobre um cessar-fogo que impediria a ofensiva.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português