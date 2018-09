O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BEIRUTE (Reuters) - A imprensa estatal síria informou neste sábado que a fronteira de Nassib, com a Jordânia, irá reabrir no dia 10 de outubro, três anos depois que a rota comercial foi capturada por rebeldes e fechada.

O fechamento da fronteira em 2015 cortou uma importante rota de trânsito de centenas de caminhões por dia, transportando produtos entre a Turquia e o Golfo, e o Líbano e o Golfo.

Forças sírias retomaram o controle da rota em julho.

O último comunicado da Síria corrigia um anterior que dizia que a retomada do movimento de caminhões e produtos na fronteira já havia começado.

O governo jordaniano negou a afirmação anterior, dizendo que os dois lados ainda estavam estudando a reabertura da fronteira entre os dois países.

"A fronteira de Jaber Nassib ainda está fechada. Ainda não reabriu para o movimento de produtos e passageiros", disse a porta-voz do governo jordaniano, Joumana Ghonaimat, em nota oficial.

Bilhões de dólares em comércio anual passavam pela fronteira, no sul da Síria, antes do início dos conflitos em 2011, e seu fechamento atingiu duramente a economia da Síria e de seus vizinhos.

Seguindo a negativa oficial do governo de Amã, a imprensa estatal síria soltou um novo comunicado do Ministério dos Transportes dizendo que "as preparações logísticas para reabrir a fronteira estão agora completas, então a fronteira de Nassib com a Jordânia irá reabrir no dia 10 de outubro e começará a receber caminhões e tráfego comum".

O governo da Jordânia, em seu comunicado, não estabeleceu uma data específica para a abertura.

O ministro da Economia do Líbano disse à Reuters em julho que a fronteira era uma "artéria vital" para economia libanesa.

O governo sírio retomou o controle da maior parte do país com a ajuda de seus aliados russos e iranianos.

(Por Dahlia Nehme e Kinda Makieh de DAMASCO, Suleiman Khalidi de AMÃ)

