Por Joseph Ax e Ginger Gibson

(Reuters) - O ex-vice-presidente Joe Biden conquistou importantes vitórias na terça-feira, liderando em quatro dos seis Estados que realizaram primárias na corrida para escolher o nome democrata a concorrer na eleição nacional contra o presidente Donald Trump, um republicano, em novembro.

Biden e o senador Bernie Sanders estão na disputa interna do partido. Um candidato precisa de ao menos 1.991 delegados para garabnir sua indicação; Biden lidera a contagem.

Na terça-feira, 352 votos estavam em jogo. Com base nos resultados parciais da manhã desta quarta-feira, Biden conquistou ao menos 157 delegados e Sanders, ao menos 97, de acordo com a Edison Research.

Veja o quadro atual de votos:

MICHIGAN

Contagem de delegados: 125

Maior prêmio em disputa na terça-feira, o Michigan proporcionou uma vitória crucial para Biden. Ele garantiu ao menos 53 delegados, enquanto Sanders ficou com 39.

ESTADO DE WASHINGTON

Contagem de delegados: 89

Com cerca de dois terços dos votos apurados, Sanders e Biden estavam empatados com 33% cada. Ambos garantiram ao menos 27 delegados.

MISSOURI

Contagem de delegados: 68

Biden ganhou no Missouri e deve garantir ao menos 32 delegados. Sanders deve conquistar ao menos 18.

MISSISSIPPI

Contagem de delegados: 36

Biden venceu no Mississippi com ao menos 30 delegadis. Ele era o favorito no Estado, principalmente entre eleitores negros.

IDAHO

Contagem de delegados: 20

Biden também saiu vitorioso em Idaho, com ao menos 10 delegados, enquanto Sander garantiu ao menos 8.

DAKOTA DO NORTE

Contagem de delegados: 125

Apesar dos resultados ainda parciais e de a disputa estar acirrada, Sanders levava uma pequena vantagem. Cada candidato deve garantir ao menos 5 delegados.

DEMOCRATAS NO EXTERIOR

Contagem de delegados: 13

Novidade para 2020, a ampliação das primárias a nível internacional permitiu que democratas que vivem no exterior, incluindo realocados permanentemente ou funcionários do Departamento de Estado, participassem da votação até a terça-feira.

O voto pode ser registrado nas milhares de seções eleitorais ao redor do mundo entre 3 e 10 de março ou enviar cédulas até as 5h da manhã desta quarta-feira.

