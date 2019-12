LONDRES (Reuters) - O Partido Conservador, do premiê Boris Johnson, garantiu maioria confortável de assentos no Parlamento do Reino Unido, com uma arrasadora vitória eleitoral.

Faltando definição de apenas um dos assentos, estes são os resultados da eleição para o Parlamento, cuja maioria requer ao menos 326 dos 650 assentos.

Assentos Variação de Percentual

assentos de votos

Conservadores 364 +48 44%

Trabalhistas 203 -59 32%

Partido Nacional 48 +13 4%

Escocês

Partido Liberal 11 -1 12%

Democrata

(Por Alistair Smout)

