Aiatolá Ali Khamenei se reúne com premiê japonês, Shinzo Abe 13/06/2019 Site oficial de Khamenei/Divulgação via REUTERS

GENEBRA (Reuters) - As sanções dos Estados Unidos contra o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, são um ataque contra o país, disse o porta-voz do governo iraniano Ali Rabiei pelo Twitter nesta terça-feira.

"Sancionar #o_líder_supremo, que pela primeira vez emitiu uma Fatwa contra todas as formas de #WMD (sigla em inglês para armas de destruição em massa), é um ataque direto a uma nação. Essa ação vai aumentar a unidade do povo iraniano", escreveu ele em inglês, se referindo à Fatwa, que é um pronunciamento ou édito de uma autoridade religiosa islâmica.

Rabiei disse em outro tuíte que, se os Estados Unidos lançarem sanções contra o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif, isso mostrará que Washington não está interessado em negociações.

O secretário de Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, disse na segunda-feira que Zarif será alvo de sanções nesta semana.

"#Trump alega que quer negociar e, ao mesmo tempo, ele coloca sanções sobre nossos negociadores. Sancionar @JZarif mostra que todas suas alegações são superficiais e que ele tem medo da nossa #diplomacia_lógica. Destruir um drone norte-americano, colocar caos em todas narrativas norte-americanas sobre diplomacia", escreveu Rabiei.

(Reportagem de Babak Dehghanpisheh)

