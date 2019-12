GENEBRA (Reuters) - As sanções dos Estados Unidos contra o Irã são um "vicio imprudente", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohamed Javad Zarif, em um tuíte neste domingo.

"A abordagem norte-americana às sanções revela um vício imprudente e patológico --uma condição que não cria limites ao que os EUA podem ou não fazer", escreveu Zarif. "E esse comportamento vicioso afeta tanto amigos quanto inimigos, a não ser que seja impedido coletivamente."

As tensões entre Teerã e Washington aumentaram desde o ano passado, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 com o Irã e outras seis nações e voltou a impor sanções ao país, afetando sua economia.

(Reportagem de Babak Dehghanpisheh)

