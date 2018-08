O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Agosto de 2018 14:53 24. Agosto 2018 - 14:53

WASHINGTON (Reuters) - As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia relacionadas a um ataque com agente nervoso no Reino Unido entrarão em vigor oficialmente na segunda-feira, de acordo com um aviso publicado nesta sexta-feira no Registro Federal, catálogo diário de ações e regulações de agências governamentais norte-americanas.

Os planos do Departamento de Estado para encerrar a assistência externa e algumas vendas de armas e financiamento para a Rússia, assim como negar crédito ao país e proibir a exportação de bens e tecnologias sensíveis em nível de segurança serão publicados formalmente no dia 27 de agosto, de acordo com o aviso.

A publicação faz com que as sanções entrem oficialmente em vigor.

As sanções foram anunciadas pelo governo Trump no dia 8 de agosto pelo que o Departamento de Estado dos EUA considerou como o uso de um agente nervoso por Moscou contra um ex-espião russo e sua filha no Reino Unido.

