Por Simon Lewis e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Bernie Sanders arrecadou mais de 34,5 milhões de dólares no último trimestre de 2019, o maior montante recebido por um pré-candidato presidencial democrata para a corrida norte-americana de 2020 em três meses, e o presidente republicano Donald Trump arrecadou 46 milhões na esteira de seu impeachment na Câmara dos Deputados, informaram as duas campanhas nesta quinta-feira.

As novas cifras elevam para 96 milhões de dólares o total levantado pela campanha de Sanders no ano passado, o que o torna o maior beneficiário até o momento entre os 14 democratas que brigam para enfrentar Trump na eleição presidencial de novembro. Os Estados começam a escolher candidatos no mês que vem --as primárias do Iowa acontecem em 3 de fevereiro.

Trump, um presidente polarizador popular entre a grande maioria dos republicanos, mas vilipendiado por muitos democratas, manteve a vantagem formidável de sua arrecadação diante dos opositores e testemunhou uma onda de doações na esteira de seu impeachment no mês passado.

"Os democratas e a mídia estão em um frenezi de impeachment fajuto, e a campanha do presidente só ficou maior e mais forte, com nosso melhor trimestre de arrecadação neste ciclo", disse seu gerente de campanha, Brad Parscale, em um comunicado.

Alguns democratas ainda não divulgaram os números de sua arrecadação no quarto trimestre, mas aqueles que o fizeram exibiram resultados robustos. Pete Buttigieg obteve 24,7 milhões neste período, um total de peso que deve posicioná-lo entre os maiores arrecadadores do campo democrata, e o empresário Andrew Yang recebeu 16,5 milhões, bem mais do que os quase 10 milhões que conseguiu no último trimestre.

Sanders, senador do Vermont que quer reduzir a influência empresarial e a desigualdade econômica, vem baseando sua campanha em doações pequenas, a maioria por meio de arrecadações de uma coalizão de apoiadores etnicamente diversa e majoritariamente jovem pela internet.

Seu gerente de campanha, Faiz Shakir, disse que o "movimento de raiz" de Sanders mostrou que ele é o pré-candidato mais bem colocado para derrotar Trump.

"Ele está provando a cada dia que os americanos da classe trabalhadora estão prontos e dispostos a financiar plenamente uma campanha que os defende e enfrenta as grandes corporações e os ricos."

Sanders, de 78 anos, se recuperou de um infarto no início de outubro e vem obtendo um apoio crescente para sua plataforma de expansão dos gastos com um sistema de saúde governamental, educação universitária gratuita e investimentos em energias renováveis pagos com impostos mais altos para os ricos.

A campanha de Trump inicia o ano em busca da reeleição com dinheiro disponível de 102,7 milhões de dólares, segundo sua equipe eleitoral.

