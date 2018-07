O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Julho de 2018 18:29 27. Julho 2018 - 18:29

Secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, durante entrevista coletiva em Oslo, na Noruega 14/07/2018 Jim Watson/Pool via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse nesta sexta-feira que estava considerando a possibilidade das primeiras negociações em anos entre os chefes de defesa dos EUA e da Rússia, uma possibilidade reportada primeiro pela Reuters em 17 de julho.

"Eu estou considerando encontrar meu equivalente, mas não houve decisão", disse Mattis a repórteres no Pentágono.

A última vez que um secretário da Defesa dos EUA falou via telefone com um ministro da Defesa russo foi em 2015, quando as relações entre Moscou e Washington azedaram. Não ficou imediatamente claro quando foi o último encontro presencial.

O assessor nacional de segurança dos EUA, John Bolton, também poderá se encontrar com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, até o fim do verão, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, nesta sexta-feira.

Ryabkov disse que uma reunião entre o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também está sendo discutida, mas que tem havido algumas dificuldades quanto ao agendamento.

"Estamos buscando diferentes opções sobre quando e onde o ministro Lavrov e o secretário de Estado Pompeo poderiam possivelmente se encontrar, incluindo paralelamente a eventos internacionais", disse Ryabkhov.

(Por Phil Stewart e Denis Pinchuk)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português