Secretário de Defesa em exercício dos EUA, Patrick Shanahan, durante audiência na Câmara dos Deputados do país 09/05/2019 REUTERS/Yuri Gripas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa em exercício dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, disse na terça-feira após informar parlamentares sobre a ameaça do Irã que os EUA haviam impedido possíveis ataques ao destacarem forças militares para a região.

"Impedimos ataques baseados no nosso reposicionamento de ativos - impedimos ataques contra forças americanas. Nosso maior foco nesse momento é prevenir erros de julgamento do Irã", disse Shanahan a jornalistas no Capitólio.

(Reportagem de Eric Beech)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram