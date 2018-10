O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

6 de Outubro de 2018

TÓQUIO (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse neste sábado que vai levantar a questão do sequestro de cidadãos japoneses na Coreia do Norte quando ele visitar Pyongyang para conversar com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Pompeo também disse que os laços entre o Japão e os Estados Unidos são fortes e que os dois países estão em posição de avançar nas negociações comerciais.

Ele falou com repórteres depois de se encontrar com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio, antes de sua viagem à Coreia do Norte.

(Reportagem de Tim Kelly)

