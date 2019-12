(Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse nesta segunda-feira que viajará para a Ucrânia e alguns outros países no próximo ano para se encontrar com autoridades locais.

"Animado para viajar para Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão e Chipre no próximo ano para se reunir com colegas e afirmar as prioridades dos EUA na Europa e no sul da Ásia central", disse Pompeo em um tuíte.

O anúncio da visita de Pompeo ocorre depois que a Câmara dos Deputados dos EUA, liderada pelos democratas, acusou o presidente Donald Trump este mês de abuso de poder e obstrução das investigações do Congresso decorrentes do suposto esforço do presidente para convencer a Ucrânia a investigar o rival político Joe Biden.

(Reportagem de Kanishka Singh, em Bengaluru)

