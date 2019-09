WASHINGTON (Reuters) - O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, condenou neste domingo o bombardeio por drones contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita e pediu para os envolvidos evitarem a escalada no conflito.

"A Secretaria-Geral condena os ataques do sábado contra as instalações de petróleo da Aramco no reino da Arábia Saudita e reivindicados pelos Houthis", afirma declaração lida pelo porta-voz, Stephane Dujarric.

"A Secretaria-Geral pede para todas as partes exercerem máxima contenção, evitando qualquer escalada nas tensões e para cumprirem a Lei Humanitária Internacional."

(Por Michelle Nichols)

