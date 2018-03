O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Jeffrey Heller e Ori Lewis

JERUSALÉM (Reuters) - Um segurança israelense morreu devido aos ferimentos sofridos durante um ataque com faca na Cidade Velha de Jerusalém no domingo, realizado por um agressor identificado por Israel como um palestino.

O agressor foi morto a tiros pela polícia no local, informou um porta-voz da polícia.

Foi o segundo ataque contra israelenses em Jerusalém e na Cisjordânia ocupada em três dias, e um sinal do aumento das tensões na região.

"É com profundo pesar que anunciamos que o homem ferido morreu devido às lesões, apesar da ressuscitação e dos esforços para preservar sua vida", escreveu a porta-voz do Centro Médico Shaare Tzedek de Jerusalém em uma mensagem de texto breve enviada aos repórteres.

A vítima foi Adiel Colman, que tinha cerca de 30 anos e era pai de quatro filhos, disse o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld. Ele morava em Kohav Hashahar, um assentamento da Cisjordânia.

O porta-voz do serviço de ambulância israelense Magen David Adom disse que Colman foi esfaqueado várias vezes na parte superior do corpo e que estava em estado grave quando foi levado ao hospital.

A agência de segurança israelense Shin Bet identificou o suspeito como Abdel Rahman Bani Fadel, palestino de 28 anos e pai de dois filhos do vilarejo de Akraba, próxima da cidade de Nablus, também na Cisjordânia ocupada.

O incidente ocorreu na esteira de um ataque cometido na sexta-feira na Cisjordânia no qual os militares de Israel disseram que um motorista palestino atropelou e matou dois soldados israelenses que protegiam uma estrada próxima de um assentamento judeu.

As tensões vêm crescendo em Jerusalém desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a cidade como a capital de Israel em 6 de dezembro. A cidade está em estado de alerta elevado antes do feriado da Páscoa judaica, no final de março, e das festividades do mês que vem que marcarão os 70 anos da fundação do Estado judeu.

Rosenfeld disse que se acredita que uma faca encontrada no local do ataque de domingo foi a arma usada pelo agressor.

Um comandante do alto escalão da polícia disse aos repórteres no local que policiais posicionados nas proximidades correram ao cenário da agressão e balearam o suspeito.

"Policiais que estavam a cerca de 150 metros do local ouviram gritos, eles reagiram rapidamente, chegando logo ao incidente, e conseguiram neutralizar o agressor", disse o comandante Haim Shmuely.

