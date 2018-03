O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2017 18:28 03. Setembro 2017 - 18:28

WASHINGTON (Reuters) - Uma autoridade da inteligência norte-americana afirmou neste domingo que os Estados Unidos não tinham motivos para duvidar de que a Coreia do Norte testou um dispositivo nuclear avançado."Não há nada que nos faça questionar que esse foi um teste de um equipamento nuclear avançado", afirmou a autoridade, falando em condição de anonimato.

A Coreia do Norte afirmou ter realizado testes de uma bomba de hidrogênio avançada para um míssil de longo alcance, neste domingo.A autoridade norte-americana afirmou, porém, que levaria algum tempo para realizar uma análise completa do tamanho da explosão e do tipo de equipamento detonado.(Reportagem de Susan Cornwell)

