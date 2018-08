O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Agosto de 2018 11:27 29. Agosto 2018 - 11:27

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em publicação no Twitter nesta quarta-feira que a China hackeou emails da candidata à Presidência pelo Partido Democrata em 2016, Hillary Clinton, mas não forneceu qualquer evidência ou informação adicional.

"Emails de Hillary Clinton, muitos dos quais são informações confidenciais, foram hackeados pela China. O próximo passo precisa ser do FBI ou do Departamento de Justiça ou, depois de todos seus outros erros (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, Fisa, Dossiê Sujo), sua credibilidade desaparecerá para sempre", escreveu Trump no início da madrugada desta quarta-feira.

Na noite de terça-feira, Trump escreveu na rede social: "A China hackeou o servidor privado de email de Hillary Clinton. Tem certeza que não foi a Rússia (só brincando!)? Quais são as chances do FBI e do Departamento de Justiça estarem cientes disso? Na verdade, uma história muito grande. Muita informação confidencial".

Falando em Pequim, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China Hua Chunying disse que as acusações de Trump não representam nada de novo.

"Essa não é a primeira vez que escutamos alegações desse tipo", disse Hua a repórteres. "A China é uma forte defensora da cibersegurança. Nós nos opomos firmemente e repreendemos qualquer forma de ataques pela internet e o roubo de segredos", acrescentou, sem mencionar diretamente Trump ou Hillary.

