Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos votou majoritariamente a favor de um projeto de lei de políticas de defesa de 738 bilhões de dólares nesta terça-feira e o enviou à Casa Branca, onde o presidente Donald Trump prometeu sancioná-lo rapidamente.

Enquanto a votação continuava, o Senado controlado pelos republicanos aprovou por 84 a 8 a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês). A Câmara dos Deputados de maioria democrata aprovou o projeto de lei por 377 a 48 na semana passada.

Também na semana passada, Trump disse no Twitter que sancionaria o projeto de lei assim que ele fosse aprovado, afirmando que ele inclui todas as suas prioridades.

Como se trata de uma das poucas legislações de peso que o Congresso aprova todos os anos, a NDAA se torna um veículo para uma variedade de diretrizes, além de estabelecer desde os níveis salariais dos militares até quais navios ou aeronaves serão modernizados, comprados ou aposentados.

A legislação deste ano inclui um aumento de salário de 3,1% para as tropas, a primeira licença-família remunerada para todos os funcionários federais e a criação de uma Força Espacial, o primeiro novo ramo militar dos EUA em mais de 60 anos e uma das maiores prioridades militares de Trump.

A Câmara e o Senado votaram versões diferentes da NDAA no início deste ano. Depois, negociadores dos dois partidos e das duas Casas do Congresso, juntamente com representantes da Casa Branca, trabalharam durante meses para chegar a um termo de compromisso com o projeto aprovado pela Câmara na semana passada e pelo Senado nesta terça-feira.

