WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos se uniu à Câmara dos Deputados nesta quinta-feira ao aprovar uma legislação que desafia o presidente norte-americano, Donald Trump, derrubando a declaração de emergência nacional na fronteira sul feita por ele em 15 de fevereiro.

Trump prometeu um veto à medida, instrumento que ainda não usou como presidente. Avalia-se que haja republicanos suficientes no Congresso para bloquear qualquer tentativa de derrubada do veto. Dois terços da Câmara e do Senado são necessários para reverter um veto presidencial.

O Senado votou por 59 a 41 votos para derrubar a emergência.

(Por Doina Chiacu)

