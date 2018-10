O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 16:47 15. Outubro 2018 - 16:47

Por Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - A senadora norte-americana Elizabeth Warren apresentou um exame de DNA que mostra "fortes indícios" de que ela tem herança indígena, em uma réplica ao fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tê-la ridicularizado classificando-a como uma "falsa Pocahontas" enquanto ela insinua uma possível candidatura presidencial em 2020.

Elizabeth, uma democrata de Massachusetts, disse no mês passado que "estudará com seriedade" uma disputa pela indicação de seu partido para desafiar o republicano Trump daqui a dois anos. Ela e o presidente se chocaram frequentemente durante a campanha presidencial de 2016, e Trump colocou em dúvida sua ancestralidade nativa.

"Quando decidi concorrer ao Senado em 2012, jamais imaginei que minha herança indo-americana seria atacada e que meus pais mortos seriam chamados de mentirosos", disse ela em um comunicado nesta segunda-feira.

"E jamais esperei que o presidente dos Estados Unidos usaria a história da minha família como uma piada política racista", acrescentou.

Trump provocou Elizabeth quanto à questão em um comício realizado em junho em Montana, o que pode lhe custar caro.

"Eu lhe darei um milhão de dólares para sua instituição de caridade favorita, pagos por Trump, se você fizer o exame e ele mostrar que você é índia", afirmou ele. "Tenho a sensação de que ela dirá não."

A senadora apresentou os resultados do exame de DNA em um comunicado, mostrando que sua linhagem remonta a algo entre seis e 10 gerações.

A análise do DNA de Elizabeth foi feita por Carlos D. Bustamante, um professor da Universidade de Stanford que o Boston Globe disse ser um especialista na área.

O professor concluiu que a maior parte do DNA da senadora mostra ascendência européia, mas existe um segmento nativo americano. Elizabeth disse que sua ascendência indígena provavelmente remonta a por volta de 1700, incluindo sangue cherokee do lado de sua mãe, de acordo com a história familiar.

A divulgação dos resultados do DNA poderia ser um prelúdio para uma possível candidatura presidencial.

