Por Amanda Becker

WASHINGTON (Reuters) - Diante da possibilidade de um julgamento de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro, os cinco senadores que disputam a indicação democrata para enfrentá-lo estão cogitando eventos por teleconferência e algumas viagens para manter as campanhas ativas enquanto atuam como julgadores.

A Câmara dos Deputados deve aprovar artigos de impeachment contra Trump nesta semana e encaminhar o processo ao Senado, onde um julgamento estará no topo da agenda quando os parlamentares voltarem ao trabalho no início de janeiro.

Os senadores Michael Bennet (Colorado), Cory Booker (Nova Jersey), Amy Klobuchar (Minnesota), Bernie Sanders, (Vermont) e Elizabeth Warren (Massachusetts) podem ganhar visibilidade à medida que o processo dominar a televisão.

Mas o julgamento também manterá os presidenciáveis longe de Iowa e de New Hampshire às vésperas das cruciais primárias democratas de 3 e 11 de fevereiro, respectivamente.

As campanhas presidenciais dos senadores estão estudando uma mistura de opções para acompanhar o ritmo de rivais como o ex-vice-presidente Joe Biden e Pete Buttigieg, prefeito em fim de mandato de South Bend, em Indiana -- ambos estão no primeiro escalão das pesquisas de opinião e poderão viajar sem ter que dividir seu tempo.

"Estamos cogitando todas as opções possíveis: voos noturnos, debates por teleconferência, representantes, viagens de equipe. Estamos nisso e lutaremos até o último fôlego", disse o gerente de campanha de Booker, Addisu Demissie, a repórteres na semana passada.

Warren, que luta para recuperar a liderança no Iowa, também estudará aparições à distância e eventos comandados por apoiadores de destaque ou familiares, disse sua campanha.

Seu marido, Bruce Mann, fez sua estreia solo em New Hampshire na semana passada, assim como a deputada Ayanna Pressley, uma das três copresidentes de campanha de Warren.

Sanders, que assim como Warren é um dos pré-candidatos favoritos no Iowa e no país, estuda viagens nos finais de semana e aparições à distância em eventos no Iowa.

As deputadas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Ro Kanna são algumas das possíveis apoiadoras que Sanders pode enviar em seu lugar, informou sua campanha.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram