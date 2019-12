Carros de polícia perto da sede do FSB, em Moscou 19/12/2019 REUTERS/Shamil Zhumatov

PODOLSK, Rússia (Reuters) - O serviço de segurança russo FSB fez uma busca nesta sexta-feira na casa de um homem identificado pela mídia do país como o principal suspeito por um rato ataque a tiros perto da sede do FSB no centro de Moscou na noite anterior, disseram vizinhos à Reuters.

Um homem armado atirou contra o edifício principal do FSB na capital na noite de quinta-feira, um episódio que deixou ao menos um funcionário do serviço morto e cinco outras pessoas feridas. Não ficou claro de imediato o que o motivou.

Não houve confirmação oficial da identidade do atirador, que o FSB disse ter sido morto, mas parte da mídia da Rússia, citando fontes não identificadas, o identificou como Yevgeny Manyurov, um ex-segurança particular de 39 anos.

Manyurov mora com a mãe em um prédio de apartamentos de cinco andares dos tempos soviéticos na cidade de Podolsk, situada nos arredores de Moscou. Seus vizinhos, que o descreveram como um fã de armas discreto, disseram à Reuters nesta sexta-feira que o FSB fez uma busca no lar da família nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira.

O FSB não comentou de imediato.

(Por Polina Ivanova)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram