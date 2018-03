O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 21:57 16. Março 2018 - 21:57

SEUL/WASHINGTON (Reuters) - A Coreia do Sul disse nesta sexta-feira que está buscando mais conversas de alto nível com a Coreia do Norte neste mês para se preparar para uma cúpula e que seu presidente, Moon Jae-in, pode se reunir com seu colega norte-americano, Donald Trump, antes do encontro planejado deste com o líder norte-coreano.

Em meio a uma grande movimentação diplomática da Ásia à Europa e a Washington, Trump reafirmou seu plano de se encontrar com Kim Jong Un até o final de maio durante uma conversa telefônica com Moon nesta sexta-feira, e ambos expressaram um "otimismo cauteloso" com os esforços para resolver a crise decorrente das armas nucleares da Coreia do Norte.

Um comunicado da Casa Branca informou que Trump e Moon debateram preparativos para suas reuniões futuras com Pyongyang e concordaram que "ações concretas", não palavras, são a chave para a desnuclearização da península coreana.

Eles "enfatizaram que um futuro mais brilhante está disponível para a Coreia do Norte se ela escolher o caminho correto", segundo o comunicado.

Mais cedo o chefe de gabinete de Moon, Im Jong-seok, disse que as conversas planejadas entre as duas Coreias para o final de março cobrirão tópicos cruciais da pauta e outros detalhes da cúpula pendente entre Moon e Kim.

Se a Coreia do Norte concordar com as conversas, elas ofereceriam uma oportunidade para Pyongyang romper o silêncio sobre o que Seul diz ser um desejo de Kim de se reunir com Trump e Moon e sua disposição para congelar os programas nuclear e de mísseis de seu país.

"Decidimos limitar os tópicos da pauta à desnuclearização da península coreana, à obtenção de uma paz permanente para aliviar a tensão militar e a formas novas e ousadas de levar as relações intercoreanas adiante", afirmou Im, que lidera a equipe sul-coreana de preparação para a cúpula, aos repórteres.

(Por Christine Kim e Steve Holland)

