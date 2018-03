O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Christine Kim

SEUL (Reuters) - O silêncio da Coreia do Norte a respeito de cúpulas futuras com os Estados Unidos e a Coreia do Sul provavelmente se deve a uma cautela relativa à postura que adotará nas reuniões, disse o Ministério da Unificação sul-coreano nesta segunda-feira.

A mídia norte-coreana mencionou a visita de uma delegação do vizinho do sul na semana passada, mas não houve cobertura do convite de seu líder, Kim Jong Un, ao presidente dos EUA, Donald Trump, ou ao presidente sul-coreano para debater o futuro do programa de armas nucleares de Pyongyang.

"Não vimos nem recebemos uma resposta oficial do regime norte-coreano com relação à cúpula Coreia do Norte-EUA", disse o porta-voz ministerial Baik Tae-hyun em um boletim à imprensa.

"Sinto que estão abordando esta questão com cautela e que precisam de tempo para organizar sua postura."

As autoridades da Coreia do Sul que levaram o convite de Kim a Washington estão visitando a China e o Japão nesta semana para inteirar seus vizinhos sobre as conversas.

O diretor do Escritório de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, que liderou a delegação, seguirá para a Rússia na terça-feira depois de se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira, informou a Casa Azul.

Em Pequim, Chung agradeceu o papel da China em uma reunião com seu diplomata mais graduado, o Conselheiro de Estado Yang Jiechi.

"Nosso presidente, Moon Jae-in, e o governo acreditam que vários avanços para a conquista do objetivo da paz e da desnuclearização da península coreana foram feitos, com o apoio ativo e a contribuição do presidente Xi Jinping e do governo chinês", disse ele.

A China está disposta a incentivar o desenvolvimento saudável e estável das relações Coreia do Norte-Coreia do Sul, afirmou Yang.

"Atualmente, como emergiram mudanças positivas na península coreana, os esforços para colocar o processo de desnuclearização da península coreana de volta nos trilhos da resolução por meio do diálogo se harmonizam com a direção que as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceram quanto à Coreia do Norte", acrescentou Yang.

Trump concordou em se encontrar com Kim Jong Un até o final de maio, e as duas Coreias farão uma cúpula até o fim de abril. Ainda não se definiu o local para a cúpula Coreia do Norte-EUA, mas Kim e Moon se reunirão no vilarejo de Panmunjom, situado na fronteira entre os dois países.

