8 de Outubro de 2018

LONDRES (Reuters) - A taxa de aprovação entre os eleitores britânicos da maneira como a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está lidando com as negociações do Brexit subiu pela primeira vez em cinco meses, informou o instituto ORB International nesta segunda-feira.

A aprovação da estratégia de May para as conversas sobre o Brexit chegou a até 47 por cento na primeira metade de 2017 mas, desde então, tem caído à medida que o governo luta para fechar um acordo sobre o futuro relacionamento do Reino Unido com a União Europeia.

De acordo com o levantamento, que entrevistou cerca de 2 mil adultos, 29 por cento dos eleitores estão confiantes de que May irá alcançar o acordo certo, frente a 22 por cento no mês passado, enquanto 53 por cento acreditam que ela não conseguirá o acordo adequado. O restante não soube opinar.

Responsável por liderar a saída do Reino Unido da União Europeia após um referendo de 2016 que continua a dividir o país, May precisa encontrar uma solução a um impasse nas negociações com Bruxelas e, depois, convencer um Parlamento cético a apoiar o resultado.

Negociadores da União Europeia para o Brexit acreditam que um acordo de separação com o Reino Unido está próximo, disseram fontes diplomáticas na semana passada, sinalizando que um meio-termo sobre as questões mais controversas --como a futura fronteira irlandesa-- pode estar a caminho, embora detalhes sejam escassos.

