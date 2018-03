O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Dezembro de 2017 10:00 12. Dezembro 2017 - 10:00

Rebeldes do Sudão do Sul atiram contra soldados governistas na cidade de Kaya 26/08/2017 REUTERS/Goran Tomasevic

JUBA (Reuters) - O número de mortos em combates entre dois clãs na região dos Grandes Lagos, no Sudão do Sul, na semana passada atingiu ao menos 170, disse uma autoridade, ante um número anterior de 45 mortos, refletindo uma nova fonte de violência no país devastado por uma guerra civil de quatro anos.

"No momento, dos dois lados, temos 170 pessoas que perderam suas vidas. Trezentas e quarenta e duas casas foram incendiadas e quase 1.800 pessoas desalojadas", disse à Reuters Dharuai Mabor Teny, membro do Parlamento da região.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.