Por Fiston Mahamba

GISENYI, Ruanda (Reuters) - Um sobrevivente de Ebola manifestou a doença uma segunda vez no leste do Congo, afirmaram as autoridades de saúde congolesas neste domingo, que ainda não têm certeza se o caso é uma recaída ou uma reinfecção.

A epidemia de Ebola na República Democrática do Congo infectou mais de 3,3 mil pessoas e matou mais de 2,2 mil desde meados do último ano, o segundo pior do qual se tem registro.

Especialistas afirmam que se trabalhava com a hipótese que sobreviventes do Ebola geralmente adquiriam imunidade à doença. Não houve casos documentados de reinfecção, mas alguns pesquisadores consideram-na pelo menos uma possibilidade teórica, enquanto a recorrência de uma infecção prévia é considerada extremamente rara.

Em um relatório diário sobre a epidemia, as autoridades de saúde congolesas informaram que um sobrevivente em Mabalako, província de North Kivu, ficou novamente doente devido ao vírus, mas não forneceu detalhes.

Representantes da Organização Mundial de Saúde e do Instituto Nacional do Congo de Pesquisas Biomédicas (INRB) disseram que testes estão sendo conduzidos para determinar o que ocorreu.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram