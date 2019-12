HELSINQUE (Reuters) - sociais-democratas da Finlândia, que lideram o governo de coalizão com cinco partidos, escolheram a ministra dos Transportes, de 34 anos, Sanna Marin, para se tornar a mais jovem primeira-ministra do país na próxima semana, após a renúncia de Antti Rinne.

Rinne renunciou no início desta semana, depois que membro da coalizão do Partido do Centro dizer que havia perdido a confiança nele ao lidar com uma greve postal.

(Reportagem de Tarmo Virki)

