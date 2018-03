O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Julho de 2017 1:02 11. Julho 2017 - 01:02

WASHINGTON (Reuters) - Um soldado do Exército dos Estados Unidos que serviu no Iraque e no Afeganistão e está agora servindo no Havaí foi preso acusado de fornecer apoio material a extremistas do Estado Islâmico, disse o FBI nesta segunda-feira.

Ikaika Kange, de 34 anos, um soldado da ativa, estava sob investigação do Exército e do FBI por mais de um ano e foi levado sob custódia no sábado, de acordo com comunicado do FBI.

(Reportagem de Steve Gorman)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.