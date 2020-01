WASHINGTON (Reuters) - O senador republicano norte-americano Marco Rubio defendeu nesta sexta-feira a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de matar o principal comandante militar do Irã, Qassim Soleimani, afirmando no Twitter que Soleimani tentava tomar o controle do Iraque para usar o país como plataforma para atacar os EUA.

"Sob direção do líder supremo do Irã, Soleimani estava armando um golpe no Iraque", escreveu Rubio no Twitter sem citar a fonte da informação. "Ele estava corrompendo/ameaçando políticos, explorando os recursos do Iraque e levando uma grande força militar leal a ele, num esforço para transformar o Iraque em uma plataforma para atacar os EUA e seus aliados."

(Reportagem de Lisa Lambert)

