23 de Julho de 2018

N'DJAMENA (Reuters) - Supostos militantes do Boko Haram mataram 18 agricultores e sequestraram nove mulheres no oeste do Chade, informaram autoridades, parte de uma onda de violência que se espalhou da vizinha Nigéria por toda a região.

Os agressores entraram no vilarejo de Mayerom, na região do Lago Chade, após o anoitecer da quinta-feira passada e cortaram as gargantas dos fazendeiros, disse o governador Mahamat Abali Saleh à Reuters.

Os combatentes levaram nove mulheres, mas uma escapou, afirmou.

"Os agricultores foram além da área assinalada pelos serviços de segurança enquanto procuravam novas terras para cultivar. É por isso que foram atacados", acrescentou.

O Boko Haram luta há pelo menos nove anos para criar um califado islâmico no nordeste nigeriano, e cruzou a fronteira para realizar operações no Chade, no Níger e em Camarões.

Os episódios de violência já mataram mais de 30 mil pessoas e deslocaram cerca de 2,7 milhão.

O Chade, que não sofreu tantos ataques quanto seus vizinhos, enviou duas mil tropas ao Níger em 2016 para reforçar a segurança depois que 32 soldados nigerianos foram mortos durante um ataque. Estas tropas foram retiradas em outubro, renovando os temores com a segurança na região.

