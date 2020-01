Por Daniel Ramos

LA PAZ (Reuters) - O Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia (TSE) convocará eleições gerais para 3 de maio, afirmou o presidente da agência, Salvador Romero, na sexta-feira à noite.

Com o anúncio formal que será comunicado nos próximos dias, "todos os prazos que as organizações políticas e os cidadãos devem cumprir serão especificados", disse Romero a repórteres.

As eleições serão realizadas quase sete meses após as últimas eleições que geraram uma grave crise política no país andino, que terminou com a renúncia do ex-presidente Evo Morales depois que ele foi proclamado reeleito para um quarto mandato em uma votação com denúnicas de irregularidades.

O conflito político levou a confrontos violentos que causaram dezenas de mortes.

Morales, atualmente exilado na Argentina, diz que foi vítima de um golpe.

(Escrito por Eliana Raszewski em Buenos Aires)

