ROMA (Reuters) - A Federação de Esportes de Inverno da Itália (Fisi) anunciou a suspensão de todas as atividades esportivas de suas modalidades, como esqui, snowboarding e biatlo, devido ao surto de coronavírus.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou novas medidas para combater a proliferação da doença no domingo, colocando cerca de 16 milhões de pessoas de províncias do centro e do norte do país, incluindo a Lombardia, em quarentena.

Em um comunicado emitido nesta segunda-feira, a Fisi disse que o decreto significa a "suspensão de todas as atividades esportivas de todas as modalidades em todos os níveis", inclusive sessões de treino, corridas e a movimentação de atletas, funcionários e médicos.

As únicas exceções são os atletas italianos já a postos para eventos da Copa do Mundo e da Copa do Mundo Júnior e aqueles atualmente na disputa para vencer uma competição ou obter uma classificação significativa.

Estes incluem as equipes feminina e masculina de esqui alpino, a equipe de biatlo, a equipe feminina de ski jump e o esquiador Federico Pellegrino.

O presidente da Fisi, Flavio Roda, disse: "Não foi uma decisão fácil de tomar, mas foi necessária para a proteção e a saúde de atletas e treinadores neste momento de grande crescimento do COVID-19".

Os casos de coronavírus na Itália chegaram a 7.375, com 366 mortes, o maior número fora da China.

