Este conteúdo foi publicado em 4 de Agosto de 2018 21:00 04. Agosto 2018 - 21:00

DAKAR (Reuters) - Um surto do vírus Ebola, anunciado esta semana no leste da República Democrática do Congo, pode ter matado 33 pessoas, informou o Ministério da Saúde neste sábado.

Treze casos da febre hemorrágica foram confirmados, incluindo três mortes, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que casos suspeitos haviam sido detectados tanto em Kivu Norte quanto na província vizinha de Ituri.

(Reportagem de Aaron Ross)

