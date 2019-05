(Reuters) - Os Estados Unidos registraram 60 novos casos de sarampo na semana passada, levando o total de casos confirmados neste ano a 940, no pior surto desde 1994 e desde que a doença fora declarada eliminada em 2000, disseram autoridades federais de saúde nesta segunda-feira.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) informou um aumento de 6,8% no número de casos de sarampo na semana passada, em um surto que atingiu 26 Estados. A agência fornece atualizações semanais toda segunda-feira.

Especialistas alertam que o surto não acabou, ao passo que o número de casos se aproxima do total de 958 registrado em 1994. Esse foi o maior índice desde 1992, quando o CDC registrou 2.126 casos.

Para as autoridades de saúde pública, o retorno do sarampo se deve à onda de desinformação sobre as vacinas, com pais que se opõem à imunização, acreditando, ao contrário dos estudos científicos, que o conteúdo das vacinas pode desencadear o autismo.

Embora o vírus tenha sido eliminado dos Estados Unidos em 2000, surtos ainda acontecem por intermédio de viajantes vindos de países em que o sarampo ainda é comum, de acordo com o CDC.

(Reportagem de Shubham Kalia e Saumya Sibi Joseph, em Bengaluru)

