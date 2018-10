O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 16:12 26. Outubro 2018 - 16:12

WASHINGTON (Reuters) - Uma porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira que uma pessoa foi detida no âmbito do caso de pacotes-bomba enviados a proeminentes democratas e críticos do presidente norte-americano, Donald Trump.

Mais cedo, uma fonte de segurança disse à Reuters que uma pessoa foi colocada sob custódia na região de Miami por relação com os pacotes.

(Reportagem de Susan Heavey e Makini Brice)

