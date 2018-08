O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

8 de Agosto de 2018

BANCOC (Reuters) - Três meninos de um time de futebol que foi resgatado de uma caverna inundada no norte da Tailândia no mês passado receberam a cidadania tailandesa nesta quarta-feira, informaram autoridades.

Seu técnico de 25 anos, Ekapol Chanthawong, também se tornou cidadão do país.

Ekapol e 12 meninos foram explorar as cavernas Tham Luang, na província de Chiang Rai, no dia 23 de junho quando uma chuva intensa inundou o sistema de cavernas e os prendeu no subterrâneo.

Eles sobreviveram durante nove dias bebendo a água que pingava das rochas até serem descobertos. Uma missão de resgate internacional foi concluída em 10 de julho, quando todos foram retirados sãos e salvos.

Três dos meninos e Ekapol eram considerados apátridas, mesmo tendo nascido na Tailândia, até autoridades locais verificarem suas qualificações, incluindo certidões de nascimento, e aprovarem seus pedidos de cidadania tailandesa.

Os quatro também receberam documentos de identidade tailandesa nesta quarta-feira.

"Eles têm todas as qualificações", disse Somsak Kanakam, principal autoridade do distrito de Mae Sai, em Chiang Rai. "Todas as crianças nascidas na Tailândia devem ter certidões de nascimento tailandesas para se qualificarem para a cidadania tailandesa".

Os pedidos de cidadania de cerca de vinte outras pessoas, a maioria crianças, também foram aprovados, acrescentou Somsak.

(Por Patpicha Tanakasempipat)

