28 de Outubro de 2018

Torcedores do Leicester City prestam homenagem ao dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, em Leicester, no Reino Unido 28/10/2018 REUTERS/Peter Nicholls

Por Claire Bloomfield

LEICESTER, Inglaterra(Reuters) - O dono do clube de futebol Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, um magnata tailandês, estava entre as cinco pessoas dentro de um helicóptero que explodiu em uma bola de chamas depois de um jogo da Premier League na véspera, disse uma fonte próxima ao clube.

Também a bordo estava uma das duas filhas de Vichai, dois pilotos e uma quinta pessoa ainda não identificada, disse a fonte na véspera.

Não havia mais detalhes confirmados sobre se alguém a bordo sobreviveu, disse a fonte.

Vichai, pai de quatro e fundador do gigante de duty free King Power International, é um grande favorito entre fãs depois que ele comprou azarão do centro da Inglaterra em 2010 e eles surpreenderam o mundo do futebol ao vencer o título da Premier League em 2016.

Na Tailândia, funcionários da King Power disseram que eles não poderiam comentaria ainda sobre a explosão ou dizer se Vichai estava abordo quando o helicóptero girou fora de controle e caiu, cerca de uma hora depois do jogo. O clube não fez comentários públicos.

O helicóptero caiu alguns metros do campo no estacionamento do clube. O gerente da equipe, Claude Puel, não estava no helicóptero, disse a fonte.

