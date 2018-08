O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 0:19 23. Agosto 2018 - 00:19

Por Rupam Jain e Jibran Ahmed

CABUL (Reuters) - O Taliban informou nesta quarta-feira que irá enviar membros seniores à Rússia para conversas sobre paz no Afeganistão, horas após o governo afegão rejeitar uma oferta para participar.

A Rússia convidou diversos países, incluindo os Estados Unidos, para negociações em Moscou em setembro, mas Washington e o Afeganistão informaram que não irão participar.

“Nossos líderes aceitaram o convite da Rússia para participar de conversas de paz lideradas pela Rússia”, disse o porta-voz do Taliban, Zabihullah Mujahid.

Ao menos quatro membros seniores do Taliban irão participar, disse um comandante do Taliban, acrescentando que a delegação será liderada por Sher Mohammad Abbas Stanekzai, chefe do escritório político do grupo islâmico na capital do Catar, Doha.

Horas antes, o governo afegão informou que não iria participar, em uma decisão que pode afundar planos de Moscou para conversas em 4 de setembro para discutir o futuro do país.

“Nós decidimos contra participação na conferência em Moscou”, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, acrescentando que o governo irá “sediar conversas diretas” com o Taliban sem envolvimento direto de potências estrangeiras.

Parece ter havido uma mudança na postura de Cabul. Mais cedo nesta quarta-feira, o gabinete do assessor de segurança nacional do Afeganistão, Hanif Atmar, informou que ele havia pedido para o embaixador russo Alexander Mantytski “colocar pressão sobre insurgentes do Taliban para iniciar negociações com o governo afegão”.

A embaixada da Rússia em Cabul não estava imediatamente disponível para comentários.

