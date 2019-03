CABUL (Reuters) - Pelo menos 50 membros das forças de segurança afegãs se renderam ao Taliban em uma batalha pelo controle da província de Badghis, no oeste do Afeganistão, que deixou diversos mortos, disseram autoridades.

Os combates no Afeganistão se intensificaram recentemente, apesar de autoridades do Taliban e dos EUA terem terminado a última rodada de negociações de paz, na terça-feira, citando progresso.

O Afeganistão geralmente registra um aumento significativo na violência na primavera.

Cerca de 100 funcionários afegãos que fazem parte da polícia de fronteira do Ministério do Interior tentaram fugir de seus postos para o vizinho Turcomenistão no sábado, mas foram impedidos de entrar naquele país, disse no domingo o presidente do conselho provincial de Badghis, Abdul Aziz Bik.

Cerca de 50 policiais da fronteira afegãos se renderam, enquanto os 50 restantes continuaram lutando no distrito de Bala Murghab, disse. Bala Murghab é o distrito mais populoso da província.

"Esses soldados lutam contra o Taliban há anos e, se desistirem, serão mortos pelo Taliban", disse Bik.

O distrito corre risco de cair nas mãos do Taliban, a menos que forças afegãs recebam reforços aéreos e terrestres, disse Abdullah Afzali, membro do conselho provincial de Badghis, no sábado.

O Taliban disse que 90 policiais da fronteira se renderam ao grupo militante, e postou fotos no Twitter de uma linha de dezenas de homens que, segundo o Taliban, eram policiais de fronteira capturas. O grupo acrescentou que matou muitos outros.

Jamshid Shahabi, porta-voz do governador de Badghis, disse que o Taliban inflou sua estimativa de forças capturadas.

Não ficou claro quantos homens das forças afegãs e do Taliban foram mortos ou feridos na batalha.

Mas o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tuitou que os ataques em Bala Murghab geraram pesadas baixas. A Cruz Vermelha disse que facilitou a entrega dos corpos de 20 soldados ao Corpo Nacional do Exército afegão.

Em um tuíte, o Ministério da Defesa afegão disse que suas forças mataram 12 insurgentes em Bala Murghab, como parte das operações em 10 províncias nas últimas 24 horas.

(Reportagem de Storay Karimi, em Herat; Reportagem adicional de Orooj Hakimi, em Cabul)

