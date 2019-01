Taliban invade postos de segurança no Afeganistão e deixa 21 mortos

CABUL (Reuters) - Insurgentes do Taliban invadiram postos de segurança no oeste do Afeganistão e mataram 21 policiais e membros de milícias pró-governo, disseram autoridades nesta segunda-feira, no mais recente em uma série de ataques que tem colocado em dúvida esforços para conduzir negociações de paz na região.

O Taliban atacou postos de verificação em duas partes diferentes da província de Badghis, localizada na fronteira com o Turcomenistão, na noite de domingo, segundo autoridades regionais.

O chefe do conselho da província de Badghis, Abdul Aziz Bek, disse que 14 policiais e 7 membros de milícias pró-governo foram mortos e nove ficaram feridos.

Uma segunda autoridade do governo, Jamshid Shahabi, porta-voz do governador de Badghis, disse que mais de 15 militantes do Taliban foram mortos e 10 ficaram feridos durante os confrontos.

O Taliban reivindicou responsabilidade pelos ataques, os mais letais a acontecerem na província em diversos meses.

O porta-voz do Taliban Qari Yousuf Ahmadi disse em comunicado que o grupo matou 34 membros de forças de segurança e milícias pró-governo, além de ter apreendido diversas armas e munições.

Líderes do grupo radical islâmico e autoridades dos Estados Unidos devem se encontrar esse mês para discutir a retirada de forças estrangeiras e um possível cessar-fogo.

(Reportagem de Storay Karimi, Jalil Rezaee e Anwarullah Mohabbat)

